Harry e Meghan, raccolta fondi con Kevin Costner: alla super festa Oprah ed Ellen DeGeneres

Un party tra i divi di Hollywood per il principe Harry e sua moglie Meghan: la coppia, infatti, ha partecipato ad una raccolta fondi organizzata dall'attore Kevin Costner a Santa Barbara.

Harry e Meghan hanno chiacchierato amabilmente con Costner, per poi sedersi accanto ad altre due note star, Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres.

Come riporta il Daily Mail, la coppia è sembrata piuttosto affiatata, nonostante le tante voci di crisi tra i due che si sono sentite negli ultimi tempi.

L'evento

L'evento di Kevin Costner, One805 Live, si è tenuto presso un campo da polo a Santa Barbara, di proprietà dell'attore. La raccolta fondi, ogni anno, ha l'obiettivo di finanziare un'organizzazione che si occupa della prevenzione dei suicidi.

Tra gli ospiti presenti all'evento, oltre a Harry e Meghan, degni di nota anche Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, i Maroon 5 e la famiglia di Katy Perry.

Harry e Meghan, di ritorno da un viaggio in Germania, sono giunti all'evento in qualità di “ospiti speciali”, come sono stati definiti dallo stesso Costner. Meghan ha poi consegnato all'attore di Balla coi Lupi un premio onorario.

Dopo l'apparizione della coppia, Oprah Winfrey è intervenuta sul palco per elogiare l'operato della onlus finanziata dall'evento.

Successivamente, c'è stata l'esibizione dei Maroon 5, che hanno deliziato i presenti con le loro hit più celebri.

L'intesa tra Harry e Meghan

Durante l'evento, Harry e Meghan si sono scambiati diverse effusioni: il principe, infatti, ha abbracciato più volte la consorte, ricambiato.

Particolarmente evidente la gioia di Harry nel partecipare all'evento, dato che il principe si è poi scatenato in una serie di balli al ritmo della musica intramontabile dei Maroon 5.

