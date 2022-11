Harry e la somiglianza tra Lady Diana e Meghan Markle: «La mia famiglia non ha mai voluto vederla»

di Redazione web

Il principe Harry e Meghan Markle sono convolati a nozze nel 2018, da quel momento in poi la vita del secondo genito di re Carlo III, è cambiata per sempre. Ciò che però, ha più fatto soffrire Harry, non è tanto aver perso ogni diritto a Buckingham Palace, ma che la sua famiglia non si sia resa conto di quanto Meghan fosse simile a Lady Diana.

Harry, la profezia dell'astrologo fa tremare il trono. Cosa accadrà quando uscirà il suo libro a Gennaio 2023

Harry e Meghan, un milione di dollari per cenare con i Duchi di Sussex: ecco quando e dove

Storie reali

Meghan Markle non è sicuramente stata mai vista di buon occhio dai reali di Inghilterra, almeno non come Kate Middleton, moglie del principe William.

Questo perché la statunitense che ha fatto perdere la testa al principe Harry, faceva l'attrice e ha un animo troppo estroverso per sottometersi alle severe regole di Buckingham Palace e all'epoca, della Regina Elisabetta.

Il dispiacere di Harry

Proprio per questo carattere così forte, carismatico e amorevole nei confronti di Harry, Meghan è spesso stata accostata a Lady Diana. In tanti si sono chiesti se il più giovane dei Windsor non si fosse innamorato di lei proprio perché in un certo senso rivedeva la madre.

Il grande dispiacere di Harry deriva però dal fatto che nonostante tutti si fossero accorti delle caratteristiche comuni tra Meghan e Lady D, la famiglia reale non si è mai pronunciata in merito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA