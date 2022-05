Harry e Meghan, al Giubileo di platino della Regina: dove alloggeranno?

Conferme reali. Il principe Harry e Meghan Markle il mese prossimo parteciperanno alle celebrazioni del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II, insieme ai loro due figli. Una visita attesissima, visto che sarà la prima volta che la longeva Regina conoscerà la figlia della coppia, Lilibet Diana, di 11 mesi. Ma, in molti si sono chiesti dove soggiornerà la coppia durante il viaggio nel Regno Unito? Secondo The Sun , il duca e la duchessa,e i loro figli, rimarranno nella loro vecchia casa,a Frogmore Cottage, perchè sembra che lì siano state già attuate «misure di sicurezza rafforzate».

La coppia ha vissuto nella casa dei Windsor prima di ritirarsi dai ruoli nella famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti nell'aprile 2020. Tuttavia, all'epoca, il duca e la duchessa, che hanno intrapreso una ristrutturazione da 3 milioni di dollari della cottage e, ancora ora, continuerebbero a mantenere la residenza in modo da avere ancora una casa nel Regno Unito.

«Il duca e la duchessa del Sussex hanno condiviso il desiderio di rimborsare le spese della Sovereign Grant per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, che rimarrà la loro casa di famiglia nel Regno Unito» ha confermato Buckingham Palace nel 2020.

Nel febbraio 2022, è stato anche riferito che la coppia, che attualmente vive in California con i figli, aveva rinnovato l'affitto di Frogmore Cottage. Infatti, come riporta The Telegraph, il contratto di locazione sarebbe scaduto il 31 marzo, il duca ha rinnovato l'affitto della casa in modo da poter continuare a servire come uno dei quattro consiglieri di stato della regina.

Sul sito ufficiale della Famiglia Reale, è stato riportato che i consiglieri di Stato saranno nominati da Letters Patent così da poter agire al posto di Sua Maestà nel caso in cui la Regina «non possa svolgere le sue funzioni ufficiali di Sovrana su base temporanea a causa di malattia o assenza all'estero».

Attualemente, i consiglieri di stato sono il principe Carlo, il principe di Galles, il principe William, il duca di Cambridge, il principe Harry e il principe Andrea, il duca di York. Ma, per continuare a essere un consigliere, il principe Harry doveva essere "domiciliato" nel Regno Unito. Dato che, il principe Harry e Meghan sono tornati nel Regno Unito soltanto una volta da quando si sono dimessi dai doveri reali, Frogmore Cottage è diventata la residenza della cugina del duca, la principessa Eugenie, e di suo marito, Jack Brooksbank.

Secondo The Sun, saranno la principessa Eugenie e Jack ad ospitare il duca e la duchessa di Sussex nelle stanze degli ospiti di Frogmore Cottage.

