Kim Kardashian da capogiro: la foto in bikini fucsia incendia Instagram. Fan impazziti FOTO

Kim da capogiro. Capelli sciolti, bikini rosa fluo e un clic davanti allo specchio: gli scatti hot che Kim Kardashian ha pubblicato sul suo profilo Instagram hanno mandato i fan in tilt. L'imprenditrice, attrice e modella statunitense, recentemente chiacchierata per aver stupito tutti al Met Gala di New York indossando il vestito originale di Marilyn Monroe, torna ad incendiare gli animi dei suoi follower. Il fisico prorompente della showgirl ottiene innumerevoli commenti di apprezzamento.

Gli scatti hanno lasciato i fan senza parole, infatti nei commenti si vedono emoticon di cuori per la sexy Kim che, anche senza trucco e vestiti da show, conquista tutti. Nel post, la showgirl non ha inserito una didascalia, ma ha soltanto taggato il marchio del bikini che indossa e sponsorizza: «Skims». La linea di intimo è fatta con tessuti adattabili ad ogni corpo, sia curvy che filiformi, sposando appieno il concetto di vestibilità a 360°. Kim ne è la conferma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 23:16

