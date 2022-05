La regina Elisabetta torna in pubblico. Eccola sorridente tra i suoi cavalli, dopo aver saltato il discorso della Corona

È una regina Elisabetta sorridente quella del dopo apertura statale del Parlamento saltata. Dopo le preoccupazioni per il primo 'Queen's speech' saltato nei suoi 70 anni di regno, eccola riapparire al Royal Windsor Horse Show. La regina ha raggiunto i suoi animali per vederli esibirsi nell'importante gara equestre ed è tornata a sorridere.

La monarca 96enne è stata fotografata sorridente mentre attraversava l'arena principale a bordo di una Range Rover. Mentre l'auto si soffermava vicino all'arena della parata, la Regina non ha perso l'occasione per parlare con un piccolo gruppo di persone attraverso il finestrino dell'auto.

Una regina apparsa distesa e sorridente che stride un po' con la sua assenza all'inaugurazione del Parlamento di martedì 10 maggio. La monarca è stata vista l'ultima volta in pubblico quando ha partecipato a una funzione per commemorare la vita del suo defunto marito, il duca di Edimburgo, con i reali anziani e una congregazione di centinaia di persone a marzo. Ha raggiunto il suo Giubileo di platino a febbraio, ha sconfitto il Covid dopo essere risultata positiva nello stesso mese e ha festeggiato il suo 96esimo compleanno il 21 aprile, tornando ad essere quella che tutti ironicamente ritengono «immortale».

