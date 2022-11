Harry e Meghan, un milione di dollari per cenare con i Duchi di Sussex: ecco quando e dove

di Redazione web

Metti una sera a cena con Harry e Meghan, che oltre ad un vestito elegante e ad un inglese fluido, richiede anche un milione di dollari. Non proprio un'esperienza per tutte la tasche, ma sicuramente da ricordare. I Duchi di Sussex sono disponibili ad accogliere chiunque possa investire una tale cifra per poter partecipare il 6 dicembre a New York, al banchetto di gala, serata per donare il prestigioso riconoscimento, Ripple of Hope, alle persone che si sono distinte per attività in difesa dei diritti e gesti filantropici.

Cena per milionari

La cena di gala, organizzata dalla fondazione Robert F. Kennedy Human Rights, in passato ha consegnato il prestigioso riconoscimento anche agli ex presidenti americani, Barack Obama e Bill Clinton, insieme a sua moglie Hillary. Per il prossimo 6 dicembre, invece, è previsto il collegamento da remoto del presidente ucraino Zelensky, alla presenza di celebrities di Hollywood seduti a cena.

Come partecipare

Per scambiare due chiacchiere con Harry e Meghan, dicevamo, serve un portafoglio particolarmente ben disposto, un milione di dollari è il gettone d'ingresso, anche si cono anche pacchetti più low-cost, per così dire, da 500 mila dollari, che consentono l'accesso in una sala dove saranno presenti anche i duchi di Sussex. Nello stesso periodo, a New York, ci saranno anche Kate e William per un altro evento ambientalista. Chissà se i due fratelli si scambieranno un messaggino via chat per una reunion in famiglia?

