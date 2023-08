Finge di essere gay per due anni per conquistarla: «Abbiamo anche dormito insieme, ha tradito la mia fiducia»

Ha finto di essere gay per due anni per conquistare la fiducia di una donna. Sembrerebbe essere la tipica scena di una commedia americana, ma in questo caso è successo veramente.

E a rivelare al mondo di essere stata tradita dal suo (ex?) migliore amico è stata proprio la vittima del piano ordito dall'uomo. Un piano durato a lungo, solo per provare ad avvicinarsi il più possibile alla donna, tanto da aver dormito nello stesso letto più volte. Ma procediamo con ordine.

Finge di essere gay per avvicinarsi a lei

La bugia lunga due anni è diventata subito virale, facendo il giro del mondo in poche ore. Una donna su Reddit, la piattaforma social dedicata alle storie degli utenti del web, ha voluto condividere tutta la sua frustrazione dopo aver scoperto di essere stata ingannata da quello che riteneva essere il suo miglior amico.

«Sono disgustata e mi sento tradita. Non ho parole - spiega la vittima -. Per due anni il mio migliore amico ha finto di essere gay, ha conquistato la mia totale fiducia.

Poi, però, la donna ha scoperto la verità. Dopo due anni di un corteggiamento alquanto strano, l'uomo si è fatto coraggio e si è dichiarato. «Mi ha detto che mi ama follemente e che tutto quello che aveva fatto in questi anni era stato fatto solo per avvicinarmi il più possibile a me, facendomi capire quanto fossimo compatibili. Ovviamente ci ho litigato, mi ha ferito profondamente», ha spiegato agli utenti social. Poi ha chiesto un parere sull'atteggiamento da tenere nei suoi confronti: «Adesso non so cosa fare. Devo bloccarlo e non verlo mai più? O cercare di capire il suo intento? Vi prego aiutatemi».

La risposta social

«Quest'uomo ti ha letteralmente dato la caccia. Ti ha mentito su chi era e quali fossero i suoi intenti nella vostra relazione. Lo ha fatto per due anni! È assurdo e inquietante. È uno psicopatico, allontanati prima che sia troppo tardi», ha scritto un utente rispecchiando la reazione della maggioranza dei commenti. «Corri ragazza, corri e non voltarti indietro», ha aggiunto un altro. «Non solo ha tradito la tua fiducia, ma ha rovinato anche l'immagine delle persone gay, perché è proprio così che le persone non si fidano di avere nella propria vita una persona omosessuale».

Chissà se la donna, adesso, dopo i tanti commenti ricevuti si allontanerà dall'uomo o se, sotto sotto, inizierà a vedere l'uomo con occhi diversi... in tanti aspettano un secondo capitolo della storia.

