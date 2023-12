Pubblica il filmino della mamma sui social e scopre il Natale anni '80: «Felice di aver cucinato e pulito quest'anno, da brava casalinga»

di Hylia Rossi

Un filmino degli anni '80 che racconta con un pizzico di ironia il Natale di una mamma, un vero e proprio tuffo nel passato, e forse non proprio il passato a cui si guarda quasi con nostalgia, ma quello che fortunatamente stiamo pian piano lasciandoci alle spalle: Jordan ha deciso di digitalizzare le riprese di tanti anni fa e poi, riprendendo con il telefono, ha pubblicato il video di sua madre e della sua famiglia sui social.

In poco tempo, la clip di meno di un minuto è andata virale e lo spaccato di vita di una casalinga di quarant'anni fa racconta una storia che forse tanti non conoscevano mentre chi magari l'aveva già sentita ha avuto occasione di ricordarla.

I regali di Natale e il ruolo da casalinga

Non c'è nulla di male, naturalmente, nel prendersi cura dei propri figli e della casa, se questa scelta è il risultato di un pensiero consapevole e non di un mero condizionamento, dell'assegnazione di un ruolo a cui si viene relegati e da cui si viene limitati soltanto perché c'è chi crede che sia l'unico possibile per una donna.

Eppure, in passato, era difficile svincolarsi da queste restrizioni e riuscire a costruirsi il proprio ruolo e la propria vita.

In un primo momento la vediamo inginocchiata accanto all'albero in procinto di aprire il suo regalo. Una volta scartato, scopriamo che si tratta di un frullatore e la donna commenta: «Oh, guarda qui! Non vedo l'ora di usarlo per preparare dei pasti fantastici a mio marito. Pensa a quante leccornie posso fare per la mia famiglia con questo frullatore!». In proposito, un utente ha commentato: «La capisco. Un frullatore non è davvero un regalo, è un acquisto per la casa. Non è adatto come dono personale per il Natale», e qualcun altro precisa che è d'accordo, a meno che non sia stato espressamente richiesto.

Nella scena seguente, la mamma è seduta al tavolo della cucina e dichiara, quasi ridendo: «Queste feste sono proprio straordinarie! Sono così felice di aver potuto cucinare e pulire e fare tutto ciò che una casalinga dovrebbe fare! Il lavoro di una donna non finisce proprio mai», conclude, con evidente ironia. La scena, come scrive qualcuno, «sembra venire da uno di quei programmi True Crime, "Sembrava una casalinga come tante altre, ma li avrebbe presto fatti fuori tutti"».

Gli utenti hanno adorato l'approccio della mamma di Jordan e il suo atteggiamento ironico, eppure non hanno potuto fare a meno di riflettere su come abbiano vissuto molte donne in passato. In tanti hanno chiesto rassicurazioni: «Tua mamma sta bene, vero? Facci sapere!», mentre altri hanno mostrato il video alle proprie madri e nonne, che hanno spesso confermato di rivedersi in quel tipo di vita.

