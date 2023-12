Mamma è vedova da poco, il figlio ricrea la voce del papà con l'IA come regalo di Natale e lei scoppia in lacrime: «Sono sempre con te, tesoro»

Il periodo di Natale è per molte famiglie un'occasione unica per mettere in pausa la vita frenetica di tutti i giorni per riunirsi sotto lo stesso tetto, rivedere i propri affetti e passare qualche giorno o qualche ora in compagnia dei propri cari. Tuttavia, quando si è colpiti da un lutto, è anche il momento in cui la mancanza si fa più difficile da gestire perché i ricordi delle feste passate si fanno vividi nella memoria.

È proprio quello che è successo a Philip e a sua mamma questo 25 dicembre, il secondo Natale dalla morte del papà e del marito che purtroppo non potrà passarlo insieme a loro. Per sentirlo sempre vicino, Philip ha deciso di sorprendere sua madre con un regalo speciale.