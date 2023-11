«Sono una ricca casalinga, mio ​​marito si aspetta solo una cosa da me»

di Redazione web

Una ricca casalinga ha raccontato la realtà della sua vita sfarzosa. Non è solo borse costose e voli su jet, come appare dai suoi social, ma anche duro lavoro. Izzy Anaya, di New York, ha risposto a chi le dice che non lavora mai e che tutto sommato una vita così è quella dei sogni. Izzy non è d'accordo e ha spiegato perché deve fare degli sforzi.

«Mi considero l'amministratrice delegata della mia famiglia. Mio marito vuole solo una cosa...»: vediamo insieme cosa ha detto l'influencer.

Il duro lavoro della casalinga

Fare la casalinga, in qualche modo, comprende fare diversi lavori contemporaneamente. Lavare, stirare, rammendare, pulire, gestire la famiglia, la spesa, cucinare: per ognuno di questi, persone molto facoltose, assumono qualcuno che lo faccia per loro. Izzy, invece, per quanto possa godersi uno stile di vita sopra la media, ha sempre scelto di occuparsene in prima persona.

Per questo motivo, si definisce "casalinga mediamente ricca", perché il marito le regala borse e viaggi, ma non è tutto come sembra.

Lo stile del vita

Del suo stile di vita ne ha realizzato un format su Youtube e sui social, dove racconta tutto ciò che svolge durante le sue giornate. «Mio marito vuole solo che io sia felice», ha raccontato, rispondendo a chi le critica il fatto di lamentarsi spesso quando può permettersi molto di più della media delle persone comuni che non hanno sposato uomini facoltosi. «Non è come sembra, mio marito non torna mai prima delle 17 da lavoro.

