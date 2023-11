Coccolatrice di professione: «Guadagno 150 euro l'ora, ma per chi vuole sono anche una partner surrogata»

di Serena Neri

Fare le coccole può essere un lavoro. Lo conferma Michelle che ha deciso di diventare una "coccolatrice professionista", con un tariffario orario non proprio economico, ma che prevede un lavoro psicoteraputico su autostima e fiducia del paziente. La donna si definisce una 'Coccolatrice professionista certificata', da dicembre 2015, con oltre mille ore di sessioni a persona.

Dall'agosto 2023 è diventata direttrice della società che gestisce questo tipo di lavoro. Ma non si occupa solo di coccole professionali. Infatti, il suo "pacchetto" comprende anche molto altro: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Coccolatrice di professione e partner surrogata

«Oltre alle coccole professionali - ha scritto Michelle Reneé sul suo blog -, sono anche una partner surrogata e una guida all'intimità. Il mio lavoro riguarda la guarigione relazionale.

Meno conosciuta in Italia come pratica, in America sembra essere molto diffusa e "costosa". Michelle, infatti, ha un tariffario di 150 dollari l'ora, circa 140 euro, a cui vanno aggiunte eventuali spese per raggiungere l'abitazione del cliente, mentre il suo studio è situato a San Diego.

