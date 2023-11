Mamma single con 6 figli costretta a dormire sul divano nel salone di casa: «Non ho abbastanza spazio, aspetto l'aiuto del comune»

di Serena Neri

Famiglie numerose e spazi ridotti? Vivere nel salone può essere una soluzione. Lo ha dimostrato una giovane mamma single che, con sei bambini e solo due camere da letto, è costretta a dormire nel divano nel soggiorno di casa, su un divano letto. Questo ed altro per i suoi bambini ha spesso ammesso, ma dietro la sua storia c'è un'attesa lunga anni con il comune da cui attende la possibilità di una nuova abitazione in cui vivere con i sei figli.

La mamma sul divano

La mamma ha creato il suo account TikTok per ispirare e motivare le mamme single a non arrendersi avanti alle difficoltà e insistere e combattere ogni giorno per ottenere sempre più soddisfazioni, dalla propria vita e nel crescere i suoi piccoli.

L'esempio di determinazione

La donna è diventata un modello d'ispirazione per molte mamme single che la seguono sui social e la supportano condividendo con lei le proprie esperienze. Diventata nota su TikTok per le immagini in cui rassetta l'abitazione, ha risposto ai commenti di chi le chiede cosa stia aspettando a comprare una casa più grande, dicendo: «Sono in lista d'attesa dall'amministrazione della mia città, aspetto da quasi 5 anni... quindi spero presto di poter dare una casa più grande ai miei bambini».

«Sei una mamma brillante e la tua casa è bellissima, mamma fantastica», le ha scritto un utente a supporto. E, ancora: «Non mollare, vedrai che tutto si risolve», ha risposto un account. Per concludere: «Questo sarà l'anno giusto, me lo sento».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA