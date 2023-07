Caldo record, in spiaggia arriva il "facekini": cos'è la maschera che lascia scoperti solo occhi e bocca

di Redazione web

Un cappuccio colorato con fessure che lasciano scoperti solo occhi, bocca e naso: è il facekini, e nell'estate del caldo record sta tornando alla ribalta per i bagnanti di spiagge e piscine cinesi. A Pechino e sulle coste di Qingdao non si tratta certo di una novità, ma con l'aumento delle temperature l'accessorio che protegge il viso dai raggi solari si sta rivelando per molti indispensabile. E potrebbe diventare presto utile anche ad altre latitudini a causa dei cambiamenti climatici globali.

Il facekini

In Cina la colonnina di mercurio ha superato i 53 gradi e la temperatura del terreno è arrivata a 80 gradi in alcune parti del paese. Residenti e turisti hanno iniziato a portare con sè piccoli ventilatori e a coprirsi per evitare le ustioni. Alcuni cappelli hanno anche dei ventilatori incorporati. Ma è il boom dell'uso di facekini, maschere che coprono interamente il viso con soltanto fori per gli occhi e il naso. Il motivo di tanto successo è da ricercarsi sia nella ricerca di un metodo efficace a proteggere la pelle dall'esposizione ai raggi uv, sia in una questione culturale: nel mondo Occidentale l'abbronzatura è da molti considerata positivamente, in Oriente la pelle candida è una virtù da salvaguardare. E se quando il facekini è stato lanciato, nella prima metà degli anni '10, era appannaggio principalmente di donne che avevano passato i cinquant'anni, ora sono anche le più giovani a utilizzarlo (ma è molto in voga anche tra uomini e bambini): «La preoccupazione principale che ho sono le potenziali malattie della pelle o lo sviluppo di macchie solari», ha affermato la studentessa diciassettenne Li Xuyan. Le maschere anti Sole esistevano già prima della pandemia ma, a sentire quanto dichiarato da un produttore di Facekini al Guardian «quest'anno è molto, molto meglio degli anni precedenti.

