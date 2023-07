Meteo, Italia spaccata: temporali e grandine al Nord mentre il Sud è nella morsa di Caronte. Picchi fino a 45 gradi

Un'Italia spaccata in due dal clima impazzito. Al Nord temporali e grandine, mentre al Centro-Sud Caronte non molla la presa. Se le città centrali e meridionali continuano a registrare oltre 40 gradi di temperatura, le immagini che arrivano dalle regioni settentrionali sono di alberi sradicati, strade allagate e danni alle auto. Diversi sono anche i feriti. Come a Verona, dove un uomo è stato colpito da un fulmine. Continua a piovere nel Milanese, con grandinate a nord del capoluogo.

Maltempo choc, fiume di ghiaccio per le vie di Seregno: grandine e danni per milioni di euro in Lombardia. Cosa è successo

Maltempo: tornado su Milano, fulmine colpisce una persona a Verona. Brescia, operai travolti dal crollo delle finestre. Allerta arancione confermata

Caldo tropicale al Centro-Sud

È stata una nuova notte tropicale al Centro Sud dove le temperature con grande fatica sono scese sotto i 25°C; ma ci sono diverse località di Sicilia, Calabria e Basilicata con il termometro che non è mai sceso sotto i 30°C.