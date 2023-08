Morto a 102 anni l'ultimo marinaio inglese reduce da Dunkerque: Lawrence Churcher sbarcò in Francia nel 1940

Un ex marinaio, ritenuto l'ultimo veterano della Royal Navy britannica sopravvissuto alla battaglia di Dunkerque, è morto all'età di 102 anni. Lawrence Churcher, nato a Portsmouth, nell'Hampshire, si è spento in una casa di cura nella vicina Fareham, pochi giorni prima del suo 103esimo compleanno, secondo quanto riferisce l'ente di beneficenza Project 71 che sostiene i veterani della seconda guerra mondiale. «Un uomo davvero straordinario, amato e rispettato da tutti coloro che lo conoscevano», ha scritto su Facebook l'ente di beneficenza.

Churcher, che fu insignito della Legion d'Honneur, fu assegnato all'HMS Eagle all'inizio della guerra e sbarcò in Francia nel maggio 1940 per aiutare a fornire munizioni alle linee del fronte e fu assegnato a un capolinea ferroviario fuori Dunkerque. L'ente di beneficenza ha dichiarato: «Quando a lui, insieme a migliaia di altri membri del BEF (British Expeditionary Force) fu ordinato di ritirarsi sulle spiagge, iniziò a cercare il reggimento Hampshire nella speranza di trovare i suoi due fratelli, Edward e George. »Incredibilmente si sono incontrati e sono riusciti a tornare nel Regno Unito sulla stessa nave«. Si dice che Churcher abbia detto: »Quando i miei fratelli mi hanno trovato, ho provato sollievo. C'erano così tanti soldati lì e continui aerei che sganciavano bombe e mitragliavano, avevo così tante cose per la testa finché non sono salito a bordo della nostra nave«.

