Donna di 31 anni esce di casa senza cellulare e scompare nel nulla. «Cerchiamo Fanny da 10 giorni»

Tutta la Francia si chiede con apprensione dove sia finita Fanny Charbin. La giovane donna di 31 anni è scomparsa da dieci giorni. Fanny è stata vista l'ultima a Mercœur, un piccolo villaggio della Nuova Aquitania, nel sud ovest della Francia, dove viveva in una roulotte con la famiglia. Per la polizia di Correze si tratta di una “disparition inquietante", ovvero una scomparsa inquietante.

Fanny si è allontanata a piedi e senza cellulare

Fanny, secondo i testimoni, si è allontanata a piedi e senza il cellulare la sera di venerdì 14 aprile. Da quel momento della ragazza si sono perse le tracce. «Al momento non escludiamo alcuna pista. Niente ci dice che c'è stato un incidente, e niente ci dice che non c'è stato un incidente », ha spiegato una fonte vicina alle polizia. Al momento le ricerche condotte dalle autorità locali - con l'uso anche delle unità cinofile della polizia e degli elicotteri - sono state infruttouose.

La sorella: «Può stare con qualcuno o può essere da sola»

«Non abbiamo indizi concreti. Può essere ovunque, può stare con qualcuno o può essere sola. Non sappiamo niente, non c'è niente di certo », spiega al quotidiano Le Figaro una sorella di Fanny Charbin. La famiglia, ancora sotto choc per la scomparsa di Fanny, cerca volontari per partecipare alla ricerca sul posto. Fanny Charbin è alta circa 1 metro e 70, ha i capelli rossi e gli occhi nocciola.

