La donna polacca che si diceva convinta di essere Madeleine McCann ha ora affermato di aver cominciato a credere di essere una bambina scomparsa sin da quando era un'adolescente. Quello dell'indentificazione con la piccola britannica scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo, dunque, non è l'unico caso. Julia Wendell, 21 anni, si è recentemente sottoposta anche un test del Dna, al quale hanno acconsentito i genitori di Maddie, che ha però svelato come tra lei e la bambina non ci sia alcun legame.

La famiglia: «Aiutatela»

Julia Wendell, che si fa chiamare anche Julia Faustyna o Julia Wandelt, ha guadagnato un enorme seguito su Instagram dopo aver creato l'account "I am Madeleine McCann". Sua madre Dorota Wandelt-Cholewinski, ha raccontato un amico di famiglia, sarebbe «fuori di sé» e dice che lei e suo marito, Piotr Cholewinski vogliono che la loro figlia «abbia l'aiuto di cui ha bisogno».

La bambina scomparsa

Tuttavia, un'ex amica di Julia ha detto che la 21enne avrebeb cominciato a mettere in dubbio la sua identità sin da quando era un'adolescente. La ragazza ha raccontato al MailOnline: «Quello che sta accadendo ora non è esattamente nuovo. Quando era un'adolescente ha iniziato a dire che Dorota non era sua madre e che era davvero una bambina scomparsa in Polonia qualche anno prima». «Era così triste - ha continuato - vedere che Dorota l'amava e voleva solo il meglio per lei. Si è ribellata ed è andata via di casa, ha iniziato a frequentare un ragazzo che era un tossicodipendente e questo non l'ha aiutata».

Credeva di essere Maddie McCann, Julia non si arrende: Per anni ha detto di essere un'altra bambina scomparsa» https://t.co/5JlwDJRr4B — Leggo (@leggoit) April 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 13:27

