Ragazza di 20 anni uccisa da un masso lanciato contro l'auto, stava tornando a casa da lavoro. Gli ultimi tragici momenti

Alexa Bartell muore tragicamente a 20 anni, colpita da un masso lanciato contro la sua auto mentre è alla guida. La giovane, originaria del Colorado, stava tornando a casa da lavoro mercoledì scorso alle 22.45, quando qualcuno l'ha colpita con un grande masso scagliato dal cavalcavia. «Un atto insensato», l'ha definito la polizia, che sta cercando di risalire al colpevole.

«Qualcuno ha ucciso una donna, pensando che quello che stava facendo fosse uno scherzo e vogliamo sapere chi è stato». Per reperire informazioni, la polizia ha messo in palio 17mila dollari di ricompensa. Sulla stessa strada, nella contea di Jefferson, altre due macchine sono state colpite con massi lanciati dal cavalcavia nella stessa serata, per fortuna senza conseguenze.

Gli ultimi tragici momenti di Alexa

Dalle investigazioni, sono emersi gli ultimi tragici momenti della vita di Alexa Bartell. La ragazza, che stava tornando da lavoro, era al telefono con un amica quando è stata colpita. La ragazza ha raccontato alla polizia di non averla più sentita parlare all'improvviso. Poi, dopo averla geolocalizzata con lo smartphone, l'ha raggiunta sul luogo dell'incidente e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, non c'era già più niente da fare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 17:03

