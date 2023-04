di Mario Landi

Nuovo incidente mortale a Roma. Questa volta sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di via del Canale della Lingua: a scontrarsi, per cause da accertare, due auto. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a una donna, che è morta sul colpo. La scia di sangue nella Capitale non accenna a fermarsi.

Sbatte la testa sul bus dopo una brusca frenata, torna a casa e muore. La dottoressa: «Mal di testa causato da un virus», andrà a processo

In moto contro un palo, Antonio perde il controllo e muore sul colpo: aveva 36 anni

Cosa è successo

L’incidente sulla via Cristoforo Colombo è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica. Sul posto anche il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della donna di 82 anni, che viaggiava a bordo della sua auto, una Chevrolet Aveo. Alla guida dell’altra vettura, una Hyundai Tucson, un uomo di 59 anni, che è rimasto ferito, ma non è grave.

Traffico in tilt

Il traffico è in tilt. La via Cristoforo Colombo è bloccata in direzione Roma, all’altezza dell’Infernetto e l’uscita è obbligatoria su via del Lido di Castel Porziano. I rilievi sono ancora in corso.

Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo: donna morta sul colpo, traffico in tilt https://t.co/k5ymRVYL3Y — Leggo (@leggoit) April 24, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA