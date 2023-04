Sparatoria in strada: urla «Allah akbar», sfila la pistola a un militare e ferisce un vigile. Poi, viene ucciso dai carabinieri

di Redazione web

Sparatoria stamani nella zona industriale di Fara Vicentino, Comune vicino a Breganze (in provincia di Vicenza). Il primo bilancio della spartoria è di un morto e di un ferito. Gli spari sono avvenuti verso le 11 quando una persona straniera, un nordafricano, forse di nazionalità marocchina, è andato in escandescenze urlando, a detta di alcuni testimoni, «Allah akbar».

Quando sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, poi, l'uomo avrebbe sfilato la pistola a un vigile o a un militare dell'Arma e avrebbe colpito un agende con un colpo d'arma da fuoco.

La sparatoria in strada a Fara Vicentino

Secondo una prima ricostruzione, il nordafricano si era messo a urlare lungo la strada, allarmando i passanti che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno tentato di portare alla ragione l'esagitato, senza riuscirvi.

Vigili e carabinieri hanno tentato di immobilizzare lo straniero che, nella colluttazione, è riuscito ad sfilare a un militare la pistola d'ordinanza usandola poi per sparare. A quel punto i militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo.

L'agente di polizia locale ferito si chiama Alex Frusti, referente dell'Alto Vicentino, che è stato trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine - ha spiegato ai giornalisti la sindaca di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto - e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev'essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito». Sul posto sta arrivando il magistrato di turno.

Il governatore del Veneto Luca Zaia: «Seguo con apprensione quanto avvenuto»

«Sto seguendo con apprensione quanto avvenuto poco fa nel comune di Fara Vicentino. C’è stata una sparatoria fra le forze dell’ordine e un cittadino, sembra di origine straniera, a seguito di un fermo. L’uomo ha perso la vita, un agente della Polizia Locale è stato ferito. In attesa di aggiornamenti sulla dinamica, il mio pensiero alle persone coinvolte e all’agente ferito», ha scritto in un post su facebook il governatore del Veneto Luca Zaia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 13:42

