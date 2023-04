Valanga sul Monviso travolge quattro alpinisti, in tre scavano con le pale per salvare l'amico. Recuperati dal soccorso alpino

di Redazione web

Una valanga si è staccata stamattina dalla parete nord del Monviso, nel Cuneese. Quattro persone sono rimaste coinvolte: la chiamata di emergenza è stata lanciata da uno di loro intorno alle 8.30. Gli alpinisti di nazionalità francese sono stati soccorsi, tre di loro sono stati portati in ospedale ma nessuno risulta in gravi condizioni.

La valanga sul Monviso

La valanga si era staccata intorno alle 8 lungo il canalone Coolidge, a quasi 4.000 metri di quota, e aveva sepolto uno dei partecipanti alla gita, trascinando gli altri verso valle per circa un centinaio di metri. L'operazione di soccorso è stata gestita dal servizio regionale di elisoccorso del 118 e dal soccorso alpino e speleologico piemontese. Mentre decollava l'eliambulanza e le squadre a terra si portavano in piazzola a supporto, il sepolto è stato estratto dai compagni in autosoccorso grazie all'uso di pala, sonda e Artva, il dispositivo elettronico che permette di individuare eventuali sepolti da valanga tramite un segnale radio acustico. Nonostante il forte vento che ha ostacolato le operazioni, l'equipe dell'eliambulanza ha effettuato il recupero. Le tre persone portate in ospedale risultano una in codice giallo e due in codice verde. Sul posto i vigili del fuoco hanno inviato l'elicottero a disposizione per il trasporto in quota delle squadre, ma non è stato necessario.

