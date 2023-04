Oderzo, avvocatessa accoltellata da un cliente: l'aggressione nello studio legale. L'uomo trovato morto ore dopo

di Redazione web

Accoltella l'avvocatessa nel suo studio legale a Oderzo (Treviso) dopo una discussione. Poi torna a casa e si toglie la vita. Un uomo di 52 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, nel Trevigiano, presumibilmente in seguito a suicidio. La vittima è Meri Zorz, legale di 50 anni. La donna, ricoverata all'ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri.

Il motivo dell'aggressione

Secondo quanto si è appreso l'uomo, da tempo cliente dello studio legale, avrebbe avuto una discussione tesa su un contenzioso civile seguito dalla professionista, l'avvocata Meri Zorz, sfociata poi nell'aggressione. La donna, colpita agli arti superiori, ha riportato ferite superficiali per le quali è stata ricoverata all'ospedale di Oderzo.

L'aggressore, allontanatosi subito dopo dallo studio del legale e ricercato dai carabinieri, è stato rintracciato in un rustico appartenente alla sua famiglia, già privo di vita e in uno scenario che riconduce con tutta probabilità a un suicidio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 13:03

