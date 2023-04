Re Carlo invita all'incoronazione l'ex marito di Camilla. Harry sarà seduto 10 file dietro ai reali

di Redazione Web

Ormai fervono i preparativi per l'incoronazione di Re Carlo III, prevista per il prossimo 6 maggio, quando il figlio di Elisabetta sostituirà ufficialmente la madre defunta lo scorso settembre sul trono del Regno Unito. Già sapevamo che la neo sovrana Camilla aveva invitato i figli, Tom Parker Bowls e Laura Lopes (cognome da sposata), avuti con il primo marito Andrew Parker Bowles. E non solo. A quanto pare, la stampa britannica ha appena rivelato che il 6 maggio sarà presente anche Andrew Parker Bowles, l'ex marito di Camilla.

L'ex marito di Camilla invitato all'incoronazione

Per Andrew Parker Bowles, ex rivale in amore del Re, è stato preparato un posto nelle prime file dell'abbazia di Westminster. A rilasciare l'inaspettabile notizia è The Sunday Time. Ma, il fatto che l'ex marito della regina sia stato invitato non è poi così strano. Andrew, infatti, dopo il divorzio avrebbe continuato a frequentare da buon amico Camilla. Ma, non mancano le polemiche. Perché? C'è chi si è lamentato del fatto che invece, il principe Harry non avrà nessun ruolo in quella giornata. Ma, procediamo con ordine.



Il principe Harry lontano dai reali all'incoronazione

Ebbene sì, per il principe Harry non sembrano esserci buone notizie. Infatti, il principe è stato indietreggiato di ben 10 file rispetto alla Royal family. Si troverà accanto «ai normali aristocratici», si apprende da La Stampa. Secondo alcune fonti reali tale scelta sembra sia stata presa proprio dalla Regina consorte, Camilla.

E quindi, come avrà reagito Harry a tale decisione? Non ci resta che attendere i prossimi giorni...

