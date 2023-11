Teppisti distruggono una casa armati di motoseghe e martelli. I proprietari: «Spesi 35mila euro su 200mila di danni e loro se la cavano con una multa»

Un atto vandalico insensato, che ha provocato un danno ingente. Una banda di sette giovani teppisti (armati di motoseghe, coltelli e altre armi contundenti), ha devastato una residenza dal valore di oltre 1 milione di euro. La dimora, di proprietà di Joanna e Matt Pittard, ha sei stanze da letto ed è situata nell'isola di Wright, che si trova nella Manica a sud di Southampton. Come riporta il Daily Mail, i sette vandali, con un'età compresa tra gli 11 e i 15 anni, dovranno pagare una multa di oltre 1.700 euro ciascuno.

Secondo i media locali, per colpa dell'incidente, il valore della lussuosa villa è calato notevolmente, nonostante i proprietari abbiano speso ingenti somme per porre rimedio agli atti vandalici. I sette ragazzini avrebbero utilizzato le loro armi per devastare l'abitazione, per poi fuggire. La loro fuga, però, non è servita a molto: la polizia, infatti, li ha rintracciati poco dopo.

Couple 'devastated' after 'beautiful' £1.2m home on the Isle of Wight is raided by children wielding chainsaws, hammers and axes who even destroyed wife's wedding dress - as neighbours left shaken by 'smug gang who said they were known to the police' https://t.co/7bTGLnJlJi pic.twitter.com/dym3QthDFt