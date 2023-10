Vandali al cimitero Flaminio, distrutti alberi e fontane: Roma choc

di Lorena Loiacono

Un atto vandalico insopportabile, ai danni di uno dei luoghi più cari ai romani: il cimitero Flaminio. Il cimitero più grande di Roma, meglio conosciuto come il cimitero di Prima Porta, purtroppo da giorni è nel mirino dei vandali. Come se non bastassero tutti i problemi legati alla pulizia e allo sfalcio dell’erba, ora arrivano le scorribande notturne pronte a distruggere tutto. Senza alcun rispetto per il luogo e per i defunti.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, sono state sradicate alcune piante del Giardino dei Ricordi: si tratta dell’area cimiteriale dedicata alla dispersione delle ceneri di chi ha deciso di farsi cremare. È stata danneggiata anche una delle fontane, causando un allagamento della cappella del posto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA