Studenti delle medie vandalizzano chiese all'uscita di scuola: in 4 rompono tabernacoli, si denudano, bestemmiano e distruggono l'organo

Escono prima da scuola a causa di un’assemblea sindacale dei loro insegnanti, entrano in una delle chiese più belle e antiche della città e la mettono a soqquadro rischiando addirittura di farla incendiare. Il deplorevole episodio è avvenuto ieri mattina a Noci, in provincia di Bari. Ad essere interessata la Chiesa del Carmine e a denunciare l’accaduto Gregorio Gabriele, priore della Confraternita di Maria Ss. Addolorata, custode e responsabile della chiesa vandalizzata.

Ecco cosa è successo

Quattro ragazzi della scuola media “Gallo", usciti appunto anticipatamente per via di un’assemblea sindacale, sono entrati in chiesa e per una buona mezz'ora si sono divertiti a rompere le porticine dei tabernacoli, bestemmiare pesantemente, salire e scendere dalla cantoria (mettendo a rischio la loro incolumità), ballare, denudarsi, cospargere il pavimento di gel igienizzante, manomettere l'organo (il più antico di Noci), gettare rifiuti in chiesa e dar fuoco al lucernario (rischiando una catastrofe a causa della presenza in loco di stoffe infiammabili).

Hanno anche danneggiato parzialmente il sistema di videosorveglianza che naturalmente ha ripreso tutto.

