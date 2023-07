«Se vuoi fare una nuotata, sei il benvenuto»: il bigliettino lasciato al corriere. E lui si tuffa in piscina

Un gesto di umana solidarietà, verso chi, nonostante il grande caldo, per lavoro si sposta in auto a qualsiasi ora del giorno, per fare consegne: si tratta dei corrieri degli e-commerce, che per rispettare i tempi di consegna lavorano anche nelle ore più calde del giorno.

A Gardena, in California, il proprietario di una casa con piscina esterna che attendeva una consegna, ha lasciato un biglietto, proprio vicino allo specchio d'acqua, con la scritta: «Se vuoi fare una nuotata, sei il benvenuto». Un messaggio che il corriere ha fatto suo e senza indugiare neanche un secondo, visto che il tempo corre, si è tuffato in piscina con i vestiti da lavoro, senza neanche togliersi le scarpe.

An Amazon Driver Goes for a Swim in Somebody's Pool



A homeowner in Gardena, California, near Los Angeles, was expecting a delivery, so they left a note inviting the Amazon driver to go for a swim in their backyard pool.



He took 'em up on it. 😎 pic.twitter.com/CooMuKwoJz