Cenerentola dei nostri tempi: scarpetta abbandonata dopo la festa di compleanno del Principe di Danimarca

Nel mondo moderno sembra non esserci più posto per le favole, per i baci del vero amore, le avventure che finiscono con un lieto fine e, perché no, la ricerca del principe azzurro. Eppure, quello che è successo durante la festa di compleanno del Principe di Danimarca potrebbe far sbocciare un po' di speranza nel cuore di chi nelle favole ci crede ancora, nonostante tutto.

L'account Instagram ufficiale della famiglia reale di Danimarca ha pubblicato una foto che sembra uscita proprio da un live action di Cenerentola: una scarpa dorata è stata ritrovata sulla scalinata del palazzo.

Lo staff del palazzo Christiansborg di Copenhagen stava facendo le pulizie in seguito ai festeggiamenti in onore del diciottesimo compleanno del principe Christian di Danimarca quando è stata fatta l'incredibile scoperta. Anziché seguire alla lettera la trama della favola e andare di casa in casa per cercare la proprietaria della scarpa, tuttavia, si è scelto un metodo decisamente più attuale (anche se forse meno poetico): pubblicare la foto sui social.

Nella didascalia è scritto: «Cenerentola ha forse perso la sua scarpetta la notte scorsa? Quando gli ospiti del gala di Sua Maestà la Regina sono andati via, ieri, questa scarpa col tacco solitaria è rimasta al Castello di Christiasborg.

A quanto pare, la scarpetta apparteneva ad Anne-Sofie Tornso Olesen, una studentessa di 18 anni presente durante i festeggiamenti. La ragazza è stata fotografata mentre saluta la Regina Margarethe II (la monarca che vanta oggi il regno più longevo in seguito alla morte della Regina Elisabetta) e il padre del Principe Christian, Frederik. Dopo aver ballato tutta la sera, Anne-Sofie ha ammesso di aver trovato divertente l'idea di lasciare la scarpa sulla scalinata: «È un'occasione che si presenta una volta nella vita».

Poi, la ragazza ha dichiarato alla Tv locale: «Non l'ho fatto pensando che adesso mi sposerà, speravo solo che qualcuno potesse trovarlo divertente, e poi che puntasse per un po' i riflettori sulla famiglia reale». Il Principe Christian, nel frattempo, si dice stia frequentando un'ereditiera italiana, Maria Chiara Borbone-Due-Sicilie, con cui è stato visto durante il Gran Premio di Monaco di quest'anno.

