Cent’anni di favole Disney da Biancaneve a Star Wars

I 100 anni che hanno sconvolto il mondo, o quantomeno l’immaginario collettivo, il secolo che ha allargato gli orizzonti della fantasia planetaria con nuovi personaggi, argomenti, tecniche del narrare e dell’intrattenere, dal disegno al cartoon, al parco giochi, alle piattaforme tv, un marchio – oggi si dice brand – che si identifica con un nome: Disney. È del 16 ottobre 1923 la firma dei fratelli Walt e Roy Disney sul contratto che li legava a Margareth Winkler, distributrice di cartoni animati, a New York. Nasceva l’impero di Topolino, la prima media company dell’era moderna.

Leggenda vuole che tutto cominciasse da un’osservazione bucolica e da un torto mai riparato: il buon Walt (buon si fa per dire viste le accuse che, quand’era in vita e oltre, gli son piovute addosso: dall’antisemitismo al sessismo) affascinato dai topi di campagna e dalla loro intelligenza; il furbo Walt che, una volta creato con il fido Ub Iwerks il suo Topo, Mickey Mouse, mette alla porta senza troppi scrupoli il sodale. Il Topo debutta nel 1928 in Steambot Willie, lui e Pietro Gambadilegno, già l’un contro l’altro ingrugniti.

Il seguito è storia, leggenda, dal 1937 ai nostri giorni: è Biancaneve coi sette Oscar formato mini in omaggio ai nani della fiaba, una follia da rischio tracollo finanziario, è Fantasia, il primo lungometraggio con tecnica mista, Pinocchio, Bambi, Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, Lilli e il vagabondo, La carica dei 101, è quel capolavoro di attori e disegni animati di Mary Poppins (’64) e ancora Il libro della giungla (ultimo supervisionato da Disney prima della morte), Gli Aristogatti, La Sirenetta, Aladin, Il re leone, Frozen. Senza dimenticare, in Italia, l’importanza del settimanale che da 74 anni è nelle edicole con i personaggi della Disney factory disegnati dai grandi maestri di casa nostra, da Cavazzano a Carpi, da Scarpa a De Vita.

I 100 anni Disney (che oggi vuol dire anche Pixar, Marvel, Lucasfilm, Disney+, i parchi sparsi nel mondo, l’editoria e un variegato merchandising) sono festeggiati in tutto il globo: dall’asta multimediale di beneficenza con oggetti offerti da star della musica e del cinema alla creazione di land art di Diego Gamberin che su 25mila metri quadri di terreno incolto a Castegnaro, nel Veronese, ricreerà uno sterminato Paperino, dalle nuove sneakers Vans a una speciale Vespa della Piaggio, a mostre ovunque, da Londra a Chicago.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 06:25

