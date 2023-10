Il principe Christian di Danimarca compie 18 anni: la festa di compleanno con i futuri regnanti del Nord Europa

di Redazione web

Il principe Christian di Danimarca ha appena compiuto la maggiore età e per celebrare il suo compleanno, la regina e il re hanno deciso di organizzare una vera e propria cena di gala in suo onore. Il programma ufficiale per la festa di compleanno dell'erede al trono è molto preciso: a mezzogiorno il festeggiato è comparso sul balcone del Palazzo di Frederik VIII ad Amalienborg insieme alla sua famiglia, a Sua Maestà il Re e la Regina.

Nel pomeriggio la regina è stata ad un tavolo di gala al Castello di Christiansborg, dove sono invitati soprattutto i giovani della stessa generazione del principe Christian. Il principe ereditario ha tenuto anche un importante discorso, il primo nelle sue nuove vesti ufficiali, dove ha detto: «Devo trovare la mia strada, anche se porta da qualche parte conosciuta. Ho radici in molti posti nel mondo, e mi piace viaggiare. Ma casa sarà sempre qui. Perché amo il mio paese».

La cena di gala che si è tenuta a Copenaghen ha visto tra gli ospiti anche le future regine e re dell'Europa del Nord e si sono voluti raccogliere tutti insieme in una foto ricordo. Nella foto, Christian di Danimarca è circondato dalle principesse europee destinate ai troni del centro-nord Europa. Da sinistra, ci sono Estelle di Svezia, 11, figlia dell’erede al trono Victoria; Ingrid Alexandra di Norvegia, 19, figlia dell’erede al trono Haakon; Catharina Amalia, 19, futura regina d’Olanda; Elisabetta, 21, prossima sovrana del Belgio.

