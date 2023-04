Royal baby nato da maternità surrogata, il primo sarà danese

di Redazione Web

Il primo royal baby, nato da una madre surrogata sarà danese. Il principe Gustav, nipote della regina Margherita II, e Carina Axelsson hanno annunciato che diventeranno genitori per la prima volta all'età di 54 anni e sono pronti ad accogliere il primo royal baby nato da maternità surrogata.

I due, sembravano essere destinati a una vita da eterni fidanzati a causa delle leggi della casata di lui, che per 20 anni gli hanno impedito di sposare la donna che amava. Come da annuncio dalla famiglia reale e secondo alcune informazioni date dal Daily Mail, il bimbo nascerà per l'inizio dell'estate. Così, per la prima volta il problema della successione di una casata verrebbe risolto ricorrendo alla gestazione per altri.

Mamma a 68 anni con la maternità surrogata, l'attrice ​Ana Obregón aveva perso il figlio per un tumore

Paris Hilton con il figlio Phoenix, la prima foto dopo il parto surrogato: «Sei tutto il nostro mondo»

Royal baby in arrivo

«La principessa Carina e il principe Gustav sono felici di questa opportunità e ringraziano tutti coloro che li hanno aiutati a trovare una via legale per portare a termine di ciò. Per il bene del bambino, vi chiediamo di astenervi dal fare ulteriori domande», si legge in una nota pubblicata dal giornale Billed Bladet.

La storia

La storia d'amore tra la principessa Carina e il principe Gustav è sempre stata salda, tant'è che hanno preso parte a tutti gli eventi ufficiali della famiglia reale danese. Dopo la morte di Richard, padre di Gustav, le cose hanno subito una forte accellerazione. Così, nel 2020 la legge ritenne idoneo Gustav a ereditare il castello di Barleburg, in Germania, dove ha sposato Carina.

La nascita di questo bambino consentirà così di mantenere l'asse ereditario in linea diretta ma secondo alcuni rumors, le polemiche potrebbero riaccendersi perché la maternità surrogata è vietata in Germania, dove i principi risiedono, mentre è consentita in Danimarca.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA