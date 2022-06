Kate Middleton incanta con il blazer rosa di Alexander McQueen: il prezzo (da capogiro) del suo look

Kate Middleton, che eleganza. Nel suo incontro di oggi con il Dipartimento dell'Istruzione e il Dipartimento della Salute e dell'Assistenza Sociale presso la Royal Institution di Londra la duchessa di Cambridge si conferma regina di stile.

Per l'appuntamento istituzionale la moglie di William si è affidata ancora una volta al suo brand di fiducia Alexander McQueen. Stavolta la scelta è caduta su un blazer rosa di una tonalità delicata, ma decisa allo stesso tempo, perfetta per il tenore dell'incontro dedicato alla salute e allo sviluppo infantile nei primi anni di vita dei bambini.

Per l'occasione, Kate ha abbinato al capo firmato da 1.420 sterline una parure di diamanti molto ricercata della gioielleria Mappin & Webb, modello 'Empress'. Per chi volesse imitare il suo stile, gli orecchini sono disponibili a 3.750 sterline, mentre il pendente a 2.000 sterline, prezzo di listino. Per completare il look, la duchessa si è attenuta alle tonalità rosa e nude, come peraltro prescrive il protocollo di corte.

Kate Middleton e il suo impegno per i bambini

A proposito dell'incontro tenutosi oggi presso la Royal Foundation, la duchessa ha ribadito il proprio impegno a favore dei più giovani. «Le nostre esperienze nella prima infanzia hanno un impatto fondamentale su tutta la nostra vita e pongono le basi per il modo in cui continuiamo a prosperare come individui, gli uni con gli altri, come comunità e come società – ha dichiarato Kate –. C'è qualcosa di più che tutti possiamo fare: ogni membro della società può svolgere un ruolo chiave, sia che si tratti direttamente di un bambino o investendo negli adulti che li circondano: i genitori, i caregiver, la forza lavoro dei primi anni e altro ancora».

Sono anni che Kate Middleton segue da vicino le tematiche riguardanti il benessere e la cresciuta dei bambini. Nel gennaio 2020 ha lanciato un sondaggio a livello nazionale chiamato 5 Big Questions on the Under-Fives – cinque grandi domande a proposito dei bambini sotto i 5 anni –, che ha riscosso il più grande successo mai registrato da un sondaggio pubblico di questo genere. A febbraio 2022 invece si è recata personalmente a Copenaghen per saperne di più sull'approccio danese, leader mondiale nell'educazione della prima infanzia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 19:14

