Kate Middleton sceglie una giacca low cost di Zara per tornare agli impegni ufficiali dopo il Giubileo

Per il ritorno al lavoro dopo gli impegni ufficiali per il Giubileo della Regina, Kate Middleton sceglie un abbigliamento low cost senza però rinunciare a classe e eleganza.

La duchesse di Cambridge ha infatti indossato un blazer color crema di Zara che costa circa 58 euro sul sito ufficiale. Il blazer è caratterizzato da tasche frontali a filetto e chiusura con gancio in metallo. Un look che ben si adatta ai suoi innumerevoli impegni nel mondo della solidarietà e dei progetti di natura umana.

Kate Middleton e quella concessione speciale della Regina Elisabetta: così può infrangere le regole

Kate Middleton e il sollievo delle donne

Così, la moglie del principe William, destinata a diventare un giorno regina, si è recata presso un ente, il Little Village, che si occupa di donare giocattoli, vestiti e articoli essenziali ai poveri. Qui ha incontrato il personale dell'associazione di beneficenza e anche una famiglia che riceve aiuti dall'organizzazione. La duchessa ha inoltre confezionato con le proprie mani uno dei pacchi che verranno poi distribuiti dai volontari. Dal 2016 a oggi, Little Village ha risposto a quasi 20 mila richieste di aiuto in tutta Londra, raggiungendo oltre 22 mila bambini.

Non è comunque il primo evento in cui la Middleton opta per un capo a basso costo. Già in precedenza, durante un viaggio in Danimarca, ha indossato una giacca rossa di Zara. Elegante e sofisticata, conquista sempre con il suo stile impeccabile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Giugno 2022, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA