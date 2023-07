Il principe Christian di Danimarca "rinuncia" alla paghetta. Ecco il motivo

di Redazione web

Christian di Danimarca ha rinunciato alla paghetta. Questo è quanto si apprende da un comunicato stampa del palazzo reale il 27 giugno che ha dato la notizia. Il prossimo 15 ottobre, il principe della famiglia reale scandinava compirà 18 anni.

La tradizionale usanza di mantenere i giovani rampolli una volta scoccata la maggiore età non sarà valida per Christian di Danimarca che, di comune accordo con il papà Frederik, aspetterà ancora tre anni.

Ecco perché Christian non avrà la paghetta

«Al momento l'obiettivo primario del principe è studiare e formarsi - si legge nella comunicazione -.

La stessa regina Margrethe, nel 2022, ha rimosso i titoli ai figli del suo secondogenito Joachim, proprio per aggirare i costi previsti dal mantenimento. In poche parole, non è proprio una scelta spontanea, ma neanche così inusuale. Anche per i principi c'è crisi.

