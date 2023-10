Il principe William furioso per The Crown: «Offensivo che Netflix continui a sfruttare la madre Diana»

L'ultima stagione di The Crown uscirà in due parti, la prima a metà novembre e l'altra a un mese di distanza. Lo ha reso noto Netflix che ha diffuso le nuove immagini. I primi quattro episodi usciranno il 16 novembre, seguiti da altri due il 14 dicembre e copriranno gli eventi dal 1997 al 2005. Ma la famiglia reale, e in particolare modo, William si è scagliato contro alcune decisioni prese dall'ideatore della serie. Soprattutto quelle che riguardano la madre Diana che comparirà sotto forma di fantasma.

