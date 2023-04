La casa più isolata al mondo scovata su TikTok: «Un paradiso per chi odia le altre persone...». Ecco dove si trova

Immaginate di svegliarvi nella casa più isolata al mondo. Uno splendido terratetto immerso in verde senza vicini di casa per chilometri e chilometri. Un incubo per chi ama socializzare e stare con la gente, ma un vero e proprio paradiso per chi "odia" le persone. Si tratta dell'Achnambeithach Cottage ed è stata etichettata come la «casa più solitaria al mondo».

Dove si trova la casa più isolata al mondo

L'Achnambeithach Cottage nelle Highlands scozzesi si trova a Glencoe vicino a Loch Achtriochtan.

È una minuscola casa bianca appartata che risale al 1900, nota per i panorami mozzafiato sulla valle. La visita al cottage, con due camere da letto, è la vacanza perfetta per coloro che cercano un po' di pace immersi nella bellezza delle Highlands scozzesi. La casa si trova tra un gruppo di alberi circondati da una lussureggiante erba verde estiva che generalmente ospita escursionisti e scalatori.

La reazione del web

Un video caricato su TikTok ha fatto "scoprire" al mondo quest'abitazione per chi non ama essere disturbato. Il breve filmato racconta della vacanza che il protagonista ha deciso di fare a stretto contatto con la natura incontaminata e ha avuto un successo inaspettato. Le visualizzazioni si sono moltiplicate in poche ore, rendendo virale quella casetta nata per restare poco conosciuta e frequentata. «Invidio la persona che vive in quella casa. La Scozia è magica», ha scrittto un utente estasiato. «Quando invecchiamo possiamo apprezzare le piccole cose semplici. Questo è il paradiso. Penso che la maggior parte di noi si trasferirebbe qui in un batter d'occhio», ha fatto eco un'altra utente. Poi, invece, c'è chi - utilizzando un po' di ironia - scrive: «Un paradiso per me che odio le persone». Tutti sembrano concordare: Achnambeithach Cottage è un paradiso invidiabile in un mondo sempre più frenetico.

