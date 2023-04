A13 anni ruba un'auto e fugge inseguito dalla polizia, poi l'incidente: morta una donna, 10 feriti

di Redazione web

Un incidente mortale causato da un'auto in fuga, inseguita da una pattuglia della polizia. Il fuggitivo, che guidava in modo irregolare e pericoloso, era un ragazzino di appena 13 anni, che notato dagli agenti, non si è fermato all'alt, dando inizio all'inseguimento a Woodland, in California.

Braccato dagli agenti, il 13enne si è schiantato ad un incrocio, andando a sbattere contro altri due veicoli, che hanno preso fuoco. Nello schianto una donna è rimasta uccisa, e si contano una decina di persone rimaste ferite, tra cui un bambino trasportato in ospedale per via aerea, riferiscono i media americani.

Parrucchiere fa un incidente in motorino: si rialza e va al salone, ma si accascia e muore davanti alla figlia. È mistero

Auto rubata

La polizia ritiene che il tredicenne, la cui identità non è stata resa nota, abbia rubato il veicolo a un membro della famiglia e sulla questione è in corso un'indagine della California Highway Patrol. «Gli investigatori hanno stabilito che il conducente del veicolo, che l'agente stava seguendo, sia un minore di 13 anni alla guida di un'auto rubata», ha detto la polizia in un comunicato.

Harrison, 18 anni, malato di cancro terminale: su TikTok rivela gli ultimi desideri

Ragazzino arrestato

La donna rimasta uccisa si chiamava Tina Vital. «Ogni volta che c'è un inseguimento ad alta velocità, si verifica una collisione mortale con persone innocenti», ha detto un residente di Woodland, mentre il 13enne, ricoverato in ospedale, è stato arrestato dalla polizia e potrebbe essere accusato di omicidio colposo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA