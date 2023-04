Mamma compra l'ultimo biglietto della lotteria il giorno dopo il trattamento contro il tumore al seno della figlia e vince due milioni

di Redazione web

Il destino ha ripagato il dolore e le difficoltà di una mamma e sua figlia. Geraldine Gimblet intasca 2 milioni di dollari, vinti con la lotteria della Florida, proprio il giorno dopo che sua figlia, ha finito un lungo percorso di cura contro il tumore al seno. Gioia alle stelle per le due donne, che venerdì scorso hanno potuto festeggiare una duplice vittoria.

Pubblica un video porno della ex moglie sul web, poi le incendia i vestiti: stalker 55enne nei guai

Tutto per la figlia

Geraldine, per aiutare sua figlia con le costose cure anti-tumorali ha usato i risparmi di una vita, ma ha pensato solo al bene della giovane donna. «Il giorno prima che mia madre acquistasse questo biglietto, sono uscita dall'ospedale dopo aver completato il mio ultimo trattamento per il cancro al seno», ha detto la figlia in lacrime, mentre veniva fotografata con l'assegno dai funzionari della lotteria.

Lavora a 63 anni per meno di 4 euro l'ora: «Sopravvivo appena, ma meglio questo che il reddito di cittadinanza»

Ultimo biglietto

Colpo di fortuna di Geraldine, che ha acquistato il biglietto milionario ad una stazione di servizio, ma voleva un tipo particolare che sembra non ci fosse più, ma la donna ha insistito: «All'inizio l'impiegato della stazione di servizio pensava che non ci fossero più biglietti, ma gli ho chiesto di ricontrollare perché mi piacciono di più i giochi di parole crociate», ha detto ai funzionari della lotteria, finché il cassiere non ha trovato l'ultimo biglietto. Quello da 2 milioni di dollari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA