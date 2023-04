Bambino di sei anni spara alla maestra, accusata la madre: «Ha lasciato l'arma incustodita»

di Redazione web

Abbandono di minore, questa l'accusa rivolta alla mamma di un bambino di sei anni che lo scorso gennaio ha sparato alla maestra mentre si trovava in una scuola di Newport, con l'arma che aveva preso in casa senza che la madre se ne accorgesse. Lo ha annunciato un procuratore della Virginia.

Le accuse

Deja Taylor è stata anche accusata da un gran giurì di aver lasciato «incautamente un'arma carica, mettendo così in pericolo un bambino». L'avvocato della donna, James Ellenson, ha dichiarato che la sua cliente «si costituirà entro la fine di questa settimana». Il mese scorso lo stesso procuratore, Howard Gwynn, aveva annunciato che contro il bambino di sei anni non sarebbe stata mossa alcuna accusa. Secondo la ricostruzione della polizia, lo scorso 6 gennaio il bambino di prima elementare ha estratto dallo zaino una pistola Taurus da 9 mm, che era stata acquistata legalmente da sua madre, e ha sparato alla sua maestra Abigail Zwerner. La 25enne è stata ricoverata in ospedale per due settimane, con ferite alla mano e al torace. L'insegnante ha intentato una causa civile contro i funzionari scolastici e chiede 40 milioni di dollari di risarcimento danni.

