Candidato sindaco seduto tra due donne che ballano in intimo: «Tutti i politici degenerano». Il video elettorale scandalo

Proprio mentre la lotta al sessismo si fa più agguerrita che mai, dal mondo dei social network arriva un video elettorale che non ha mancato di suscitare polemiche, tanto che inizialmente si pensava fosse uno scherzo di cattivo gusto: due ragazze in intimo che ballano agitando le natiche davanti alla faccia del candidato sindaco.

Lo spot elettorale sessista

Il protagonista di questo spot surreale, diventato virale sui social, è Roger Suárez, un politico candidato a sindaco di Plato, comune nel dipartimento di Magdalena, in Colombia. Il primo piano dell'annuncio è già una dichiarazione di intenti: le natiche di due donne in intimo in primo piano e la figura del candidato sfocata sullo sfondo. Subito dopo, il candidato si fa largo separando le natiche con le proprie mani e lanciando uno strano messaggio che vorrebbe far leva sulla sua onestà.

Alcalde en Colombia hace este vídeo electoral de cara a la elecciones:

Le critiche

Un video che in soli 19 secondi riesce ad attirare centinaia di critiche. L'annuncio ha suscitato grande scalpore sulle reti. Una delle ricondivisioni più virali è stata quella di @wallstwolverine su X (ex Twitter), con 1,1 milioni di visualizzazioni e 360 ​​commenti. Lo spot ha ricevuto forti critiche da parte degli oppositori politici, ritenendo che utilizzi tecniche sessiste e stereotipi di genere inaccettabili nel mondo di oggi. «È fondamentale non consentire questi comportamenti che rafforzano la violenza di genere e che hanno un impatto sulla politica e sull'opinione pubblica», afferma Luisa Salazar-Escalante, coordinatrice regionale del Centro per il genere, la giustizia e la sicurezza dell'Università delle Ande. D'altra parte, Suárez sembra orgoglioso del risultato della sua controversa campagna: «La maggior parte delle persone ha apprezzato il mio modo di fare politica», ha dichiarato al media El Colombiano .

