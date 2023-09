Rubiales, la procura spagnola lo accusa di aggressione sessuale: «La calciatrice non aveva consentito quel bacio»

di Redazione web

Luis Rubiales sotto inchiesta. Il presidente sospeso della Federcalcio spagnola, ancora nei guai per il bacio in bocca alla calciatrice Jennifer Hermoso, durante la premiazione per la vittoria del mondiale di calcio femminile. La procura spagnola ha chiesto a un giudice di attivare un'inchiesta per «aggressione sessuale» e «coercizione» contro Rubiales. La procura ritiene che il bacio non fu consentito da parte della giocatrice, riporta l'agenzia Efe.

Luis Rubiales, la calciatrice Jennifer Hermoso lo denuncia per il bacio rubato ai Mondiali

«Rubiales inaccettabile», la Federcalcio spagnola si scusa per il bacio in bocca alla Hermoso e licenzia il ct Vilda

La denuncia della calciatrice

La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso, lo scorso martedì, ha sporto denuncia presso la Procura generale contro il presidente sospeso della Federcalcio iberica Luis Rubiales per l'episodio del bacio durante i festeggiamenti dopo la vittoria ai mondiali femminili.

La Federcalcio spagnola (Rfef) in una nota aveva espresso le sue «più sincere scuse» per il «comportamento totalmente inaccettabile» del presidente sospeso Luis Rubiales «durante la finale della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 e nei momenti successivi».

