«Rubiales inaccettabile», la Federcalcio spagnola si scusa per il bacio in bocca alla Hermoso e licenzia il ct Vilda

La Federcalcio spagnola (Rfef) in una nota diffusa oggi esprime le sue «più sincere scuse» per il «comportamento totalmente inaccettabile» del presidente sospeso Luis Rubiales «durante la finale della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 e nei momenti successivi», si legge nella nota, in riferimento al bacio alla giocatrice Jenni Hermoso. Per la serie meglio tardi che mai.

Esonerato il ct Vilda

La Federcalcio spagnola ha esonerato il ct della nazionale femminile Jorge Vilda per il caso del bacio del presidente, sospeso, Luis Rubiales alla giocatrice Jenni Hermoso. Lo rendono noto i media spagnoli. Il ct Vilda, cacciato da fresco campione del mondo, si era reso protagonista di un altro comporamento inaccettabile - con il bacio di Rubiales - toccando il seno della sua vice durante un momento di esultanza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 17:41

