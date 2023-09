Diego Casamonica star di TikTok, consigli da guru ai giovani che lo seguono: «Cartoni animati meglio delle serie sui criminali»

di Redazione web

Anche Diego Casamonica dispensa consiglia social ai giovani followers, invitandoli a guardarsi bene dai personaggi criminali della fiction. «Per tutti i ragazzetti giovani, cercate di evitare di guardare film di malavita e serie, perché vedo che vi fanno male e fate piangere le povere mamme. Vi consiglio di guardare i cartoni animati, che state più rilassati, siete malati di malavita» dice Diego Casamonica su TikTok, dove collezione quasi 70 mila like.

Vita tranquilla

Diego Casamonica ha lo stesso cognome del clan della malavita di Roma, noto alle cronache nazionali, ed anche lui avrebbe un passato illecito, nelle estorsioni, come lui stesso ammette. Qualche anno fa fu arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Castel Gandolfo. Ma oggi non più. Il video sul suo canale social, aperto a tutti, lo vede parlare con sullo sfonde le abitazioni dei Casamonica, a Morena con vicino la statua in pietra di un leone.

Stesso cognome

«A volte se va avanti solo col cognome, e se fa troppo spesso.

Guru

