Infrange i limiti di velocità vicino ad una scuola, ma il giudice si commuove e risparmia il carcere a un uomo di 96 anni

Si è commosso ascoltando la storia di un uomo di 96 anni, che era finito in tribunale per eccesso di velocità. A commuoversi è stato il giudice Frank Caprio, il cui video, quando grazia l'imputato, è diventato virale. L'anziano è comparso in tribunale, dopo che alla guida della sua macchina ha violato il limite di velocità, in una zona vicina ad una scuola, e dunque c'era il pericolo di investire bambini.

Figlio malato

Al giudice, il 96enne spiega che stava portando suo figlio disabile di 63 anni in ospedale, per sottoporsi a delle terapie urgenti, in quanto malato di cancro. “Non guido così veloce, giudice. Ho 96 anni e guido lentamente. Guido solo quando devo” si è giustificato l'uomo dinani al giudice, che gli ha chiesto il motivo della sua fretta.

Papà esemplare

"Lo porto a fare le analisi del sangue ogni due settimane perché ha il cancro", ha detto l'anziano, mentre il giudice emozionato, gli ha detto: “Lei è un brav’uomo, che rappresenta l'America. Ha più di 90 anni e si sta ancora prendendo cura della sua famiglia. È semplicemente una cosa meravigliosa" ha detto il giudice, che ha concluso “auguro il meglio per suo figlio e le auguro buona salute e il suo caso viene archiviato".

Video virale

La clip è stata condivisa su TikTok dove anche molti utenti si sono commossi ascoltando le sincere scuse dell'uomo, papà di un disabile malato di cancro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 23:09

