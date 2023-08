Orinatoi a forma di bocca di donna in palestra. La denuncia: «Fossi in voi mi vergognerei»

di Redazione web

Da alcuni giorni infuria una polemica social per la presenza, nei bagni maschili di una palestra di Torino, di orinatoi a forma di bocca di donna. A parlarne è stata anche la cantante torinese Greta Squillace di The voice of Italy con un commento, rivolto all'azienda, in cui scrive «fossi in voi mi vergognerei».

Sui social, anche Nadia Conticelli, del Pd di Torino, si è espressa in merito denunciando l'accaduto: «Ci sono uomini che pensavo che per allenare i muscoli non sia necessario orinare in bocca ad una donna? Semplice, allora NON si iscrivano alla Palestra».

«Design discutibile»

La palestra fa parte di una grande catena multinazionale con centri fitness in numerose città europee. Nelle sue repliche, l'azienda spiega che quel modello di orinatoio è presente in «7-8 palestre in Italia e svariate altre in diversi Paesi europei».

Il design pare ispirato al famoso logo (quello della 'linguaccia') dei Rolling Stones e ci sono utenti che lo attribuiscono a una nota graphic designer olandese. Restano comunque numerose, da parte degli internauti, le accuse di patriarcato e sessismo.

La denuncia social

Greta Squillaci che ha lanciato la segnalazione ha commentato l'accaduto scrivendo: «Una palestra con gabinetti a forma di bocca di donna nei bagni dei maschi.

A destare ancora più stupore è la palestra in questione che, secondo le segnalazioni degli utenti sui social, avrebbe risposto così: «Sentiti sempre libera di urinare in quelli delle donne. Spread the love».

