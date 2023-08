Violentata nei bagni di una discoteca: arrestato un immigrato nigeriano di 26 anni

di Redazione Web

Una violenza sessuale bestiale, consumatasi nel bagno di un locale. L'ennesimo caso di violenza ai danni di una giovane. È quanto accaduto a Firenze, a una ragazza australiana che vive in Italia come ragazza alla pari.

E con l'accusa di stupro, è finito in carcere un immigrato di 26 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi.

Violentata in discoteca

La vittima, secondo quanto riferito da La Nazione, si trovava in una discoteca di via de’ Benci, insieme ad un amico: i due discutono e si separano. La giovane conosce il nigeriano che poco dopo la spinge in un bagno e abusa di lei.

Fuori si forma una lunga fila e a non insospettire nessuno ci ha pensato, probabilmente, la musica ad alto volume che ha attenuato le grida della giovane. Quando lui esce, la ragazza viene soccorsa da un'altra turista: la giovane perde sangue. In ospedale gli esami confermano la violenza sessuale, avvenuta il 18 giugno scorso. E da quel giorno i carabinieri sono sulle sue tracce.

Le indagini

Lo scorso 23 luglio, grazie alle telecamere del locale, i carabinieri perquisiscono la casa dell'uomo. Nellabitazione vengono trovate le scarpe e la maglietta verde che indossava quella sera e la vittima, poi, lo ha riconosciuto. Da qui è scattato l'arresto.

L'ordinanza

Il gip Fantechi nell’ordinanza fa riferimento alla spregiudicatezza usata dall'uomo «che avrebbe agito all’interno di un bagno di un locale pubblico con all’esterno persone in fila, tanto da potersi ritenere che neppure la possibilità concreta di essere scoperto e fermato lo abbia frenato».

