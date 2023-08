Stupro di Palermo, il ragazzo scarcerato su TikTok: «Galera di passaggio, più forti di prima. C'è qualche ragazza che vuole uscire con noi?»

Stupro di Palermo, viaggia sui social il botta e risposta tra coloro che hanno postato foto e nomi dei presunti aguzzini della ragazza 19enne violentata dal branco composto da 7 giovani e uno di loro. il ragazzo scarcerato, infatti, attivo sui social anche dopo l'arresto e la scarcerazione, su TikTok avrebbe risposto: «Galera di passaggio, più forti di prima». Con una provocazione: c'è qualche ragazza che vuole uscire con noi?

Il profilo social è stato molto attivo nelle ultime ore anche se non è dato sapere se a pubblicare questi contenuti sia stato lui o altri, e se quel profilo che rimanda al ragazzo scarcerato sia proprio riconducibile a lui quando scrive: «Quando tutta Italia ti incolpa per una cosa privata, ma nessuno sa che sei stato trascinato dai tuoi amici».

«La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima». Con un emoticon sorridente e un braccio forzuto in bella mostra. Così il ragazzo arrestato nei giorni scorsi per la violenza sessuale di gruppo di Palermo e scarcerato dal gip dl Tribunale dei Minori di Palermo, risponde su TikTok a una persona che scrive: «Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti. L'Italia».

Il giovane, minorenne al momento dei fatti e che è diventato maggiorenne pochi giorni dopo il presunto stupro, è stato trasferito in comunità. Nonostante ciò continua a essere attivo sui social, anche dopo l'arresto e la scarcerazione. Ieri ha scritto: «C'è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?».

Dopo la scarcerazione, la Procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, ha presentato ricorso per fare tornare il giovane in carcere.