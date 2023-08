Cuginette di 13 anni violentate da 6 ragazzini in un capannone al Parco Verde di Caivano: nel branco di adolescenti anche un 19enne

Due cuginette, di appena 13 anni, portate in un capannone da un gruppo di adolescenti, 6 ragazzi in totale, al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, e violentate: nel branco anche un 19enne. Le due 13enni sono finite in balia di un gruppo di adolescenti a inizio dello scorso luglio, come riporta Il Mattino.

Stupro di Palermo, torna in carcere il minorenne: «Chi si mette contro di me si mette contro la morte»

Violentata nei bagni di una discoteca: arrestato un immigrato nigeriano di 26 anni