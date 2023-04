Bimbo di 10 anni azzannato da uno squalo: «Lesioni gravi alla gamba e ai nervi». La famiglia chiede aiuto online

di Redazione web

Dillon era in vacanza in Messico, a Cancun, con la sua famiglia e come ogni bambino, era immerso nell'acqua a giocare e nuotare, finché un'onda lo ha travolto e ha sentito un dolore tremendo ad una gamba. Il bambino di 10 anni è stato morso da uno squalo che gli ha danneggiato pesantemente la gamba, recidendo anche i nervi.

Disperazione e paura

La mamma, disperata, ha cercato subito i soccorsi e lo ha portato in ospedale, ma per riprendersi il bambino dovrà affrontare un lungo percorso. La storia di Dillon Armijo è finita su GoFundMe, sito dedicato alla raccolta fondi, di cui la famiglia ha necessità per affrontare le spese mediche.

Speranza della mamma

«L'ho sentito urlare, quel momento è stata la cosa più travolgente che abbia mai vissuto in vita mia», il racconto della mamma di Dillon al programma tv Good Morning America. Il morso dello squalo ha provocato gravi lesioni alla gamba, la rottura di due ossa e la lesione dei nervi, tendini e menisco.

Fino ad oggi il bambino ha dovuto subire quattro interventi chirurgici, che hanno «hanno riparato con successo quasi tutti i danni causati dal morso di squalo», si legge sulla pagina GoFundMe.

