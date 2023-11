Aereo da turismo precipita in Austria, quattro morti accertati. «Mistero sulle cause»

di Redazione Web

Un «aereo da turismo» monomotore che stava coprendo il tragitto da Zagabria a Salisburgo si è schiantato in una foresta ieri pomeriggio, 2 novembre, in Austria centrale, causando la morte di quattro persone. Le cause dell'incidente rimangono al momento mistero e i corpi non sono ancora stati identificati.

Le indagini sono tuttora in corso.

Ciò che sappiamo sullo schianto dell'aereo

La notizia è stata riportata dalla polizia di Salisburgo in un comunicato pubblicato sul proprio sito internet precisando che il «Cirrus SR20» era partito dalla capitale croata poco prima delle 14 e si è schiantato meno di due ore dopo nei pressi di Lintsching per motivi in corso di accertamento anche attraverso un'autopsia delle vittime di cui non è stata resa nota l'identità.

Ieri nella provincia di Salisburgo le condizioni meteorologiche erano particolarmente difficili, con forti venti e visibilità ridotta, ha riferito la tv pubblica austriaca Orf come riporta l'agenzia.

Secondo il quotidiano di PZ News, i vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni testimoni.

